 

Ракету «Союз-2.1а» с военным спутником запустили с Плесецка

06.02.2022, 5:19, Новости дня
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Космические войска ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в субботу в 10.00 мск с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 космодрома Плесецк «успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны», передает ТАСС.

Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме, «средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя».

Выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.

Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» в 2022 году.

Ранее было анонсировано начало строительства первой летной ракеты «Союз-5».



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