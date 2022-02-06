РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование из-за украинцев

УЕФА направлено требование открыть дисциплинарное расследование в связи с поведением украинских болельщиков на полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, сообщил Российский футбольный союз.

В пятницу россияне в Нидерландах обыграли украинскую команду. Украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес российских футболистов. Организаторы несколько раз обращались к украинцам с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения, передает ТАСС.

РФС потребовал «открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины». Указывается, что «оскорбительные высказывания» украинских болельщиков «носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан».

Подчеркивается, что регламент турнира возлагает ответственность за поведение болельщиков на национальные ассоциации. РФС «обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов».

Напомним, российская сборная по мини-футболу обыграла украинскую команду со счетом 3:2 и вышла в финал европейского чемпионата. Финальный матч между сборными РФ и Португалии состоится 6 февраля. Команда Украины встретится с испанцами в игре за третье место.