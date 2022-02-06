В Украину вернулся самолет “Мрія”. СМИ пишут, что на его борту находится вооружение из Дании

https://www.facebook.com/dmytrozagumenny/videos/321236933294088/

УНИАН пишет, что, по неофициальной информации, самолет доставил в Украину вооружение от Дании.

Информацию о доставленном “Мрією” “вооружении для ВСУ” из Дании разместило 5 февраля НВ со ссылкой на сообщение в Telegram “Укроборонпрома”.

Скриншот: Укроборонпром / Telegram

Позже пост перестал отображаться, а в комментарии НВ “Укроборонпром” назвал информацию о вооружении из Дании не соответствующей действительности.

В комментарии газете Jyllands-Posten, опубликованном 30 января, премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила отправку военной техники в Украину, отметив, что “нет принципиального возражения против того, чтобы это сделать”. По словам Фредериксен, “ситуация вокруг Украины представляет серьезную угрозу для Европы”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В связи с риском вторжения в Украину страны Запада помогают украинским властям. В частности, на 5 февраля США доставили в Украину уже восемь самолетов с военной помощью.

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