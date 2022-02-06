 

В Украину вернулся самолет “Мрія”. СМИ пишут, что на его борту находится вооружение из Дании

06.02.2022, 2:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

https://www.facebook.com/dmytrozagumenny/videos/321236933294088/

УНИАН пишет, что, по неофициальной информации, самолет доставил в Украину вооружение от Дании.

Информацию о доставленном “Мрією” “вооружении для ВСУ” из Дании разместило 5 февраля НВ со ссылкой на сообщение в Telegram “Укроборонпрома”.

Скриншот: Укроборонпром / Telegram

Позже пост перестал отображаться, а в комментарии НВ “Укроборонпром” назвал информацию о вооружении из Дании не соответствующей действительности.

В комментарии газете Jyllands-Posten, опубликованном 30 января, премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила отправку военной техники в Украину, отметив, что “нет принципиального возражения против того, чтобы это сделать”. По словам Фредериксен, “ситуация вокруг Украины представляет серьезную угрозу для Европы”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В связи с риском вторжения в Украину страны Запада помогают украинским властям. В частности, на 5 февраля США доставили в Украину уже восемь самолетов с военной помощью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / “Росита непростая”. Ляшко рассказал о жене, с которой познакомился в зале игральных автоматов 24 года назад

31.10 / На Донбассе 31 октября соблюдается тишина – штаб ООС

08.11 / В Киеве рассказали, когда Киев перестанет быть интересен ЕС

13.01 / Глава фракции СДПГ в Бундестаге с пониманием отнесся к опасениям РФ по НАТО

24.12 / Фигурист Кондратюк стал чемпионом РФ в одиночном катании

12.06 / В администрации Байдена раскрыли ожидания от саммита в Женеве

23.07 / Немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных

17.08 / Рабочие минских заводов пришли к зданию гостелевидения Белоруссии

04.05 / Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 28 млрд долларов

24.08 / Президент Бразилии пригрозил «набить морду» спросившему о коррупции журналисту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика