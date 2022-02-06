Пятидневная операция по спасению из колодца ребенка завершилась в Марокко

В провинции Шефшауэн в Марокко завершилась операция по извлечению из 32-метрового колодца пятилетнего мальчика, которая продолжалась пять дней. Канцелярия короля Марокко Мохаммеда VI сообщила о смерти ребенка.

Hespress передает, что «спасателям удалось вытащить Райяна из колодца». Мальчика «увезла скорая помощь». Позднее канцелярия сообщила: «Его величество король Мохаммед VI позвонил родителям скончавшегося мальчика Райяна, упавшего в колодец, и выразил им соболезнования». Король сообщил, что пристально следил за развитием ситуации и отдал указы всем имеющим отношение органам королевства принять меры по спасению ребенка. Он также поблагодарил спасателей, передает РИА «Новости».

Ребенок провалился в колодец в сельской местности пять дней назад. Все это время шла операция по его спасению. Спасателям приходилось работать аккуратно, так как в каменистой местности была угроза обрушения грунта. К работам привлекли экскаваторы – был сделан глубокий подкоп, чтобы облегчить возможность добраться до ребенка. Мальчик получил травму головы. Следует отметить, что инцидент привлек большое внимание СМИ и объединил арабские страны – даже в Алжире, разорвавшем дипотношения с Марокко, СМИ призывали молиться за спасение Райяна.