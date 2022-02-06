 

В Перу разбился самолет с туристами, погибли семь человек

06.02.2022, 0:32, Новости дня
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На борту находились два члена экипажа и пять пассажиров, все они погибли.

Местный Canal N отмечает, что в самолете компании Aerosantos находились туристы из Чили, Нидерландов и США.

Борт разбился в нескольких километрах от аэродрома, после удара о землю самолет взорвался и загорелся. Тела погибших сильно обгорели.

Причины крушения еще выясняются.

* EN VIVO * Seis muertos tras caída de avioneta en Nazca. Sigue informándote en https://t.co/WAgcNzGC9I#CanalN. minuto a minuto. pic.twitter.com/DXQ3S1w4Z8

— Canal N (@canalN_) February 4, 2022

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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