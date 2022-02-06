Полиция сообщила о ликвидации сети мошеннических кол-центров в Киеве, Одессе и Львове

По данным следствия, офисы кол-центров находились в Киеве, Львове и Одессе.

“Его работники – более 140 человек, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов, под разными предлогами заставляли граждан сообщить личные данные и пароли. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также злоумышленники использовали программу подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet”, – говорится в сообщении.

Как проинформировали в полиции, полученные средства переводили на электронные кошельки, карты подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту.

4 февраля правоохранители провели спецоперацию, в которой были задействованы более 100 сотрудников разных ведомств.

“Полицейские прекратили деятельность сети кол-центров и проводят дальнейшие мероприятия по установлению организаторов и участников преступной деятельности, полного круга пострадавших и суммы нанесенного ущерба”, – говорится в сообщении.

Предварительная квалификация события – ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—