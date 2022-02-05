 

Неизвестный сообщил о минировании терминала и четырех самолетов в Шереметьево

05.02.2022, 23:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В аэропорт Шереметьево пришло анонимное сообщение с угрозами взрыва. Неизвестный сообщил о том, что заминирован терминал «В», а также четыре рейса», – передает ТАСС слова источника.

Уточняется, что в настоящее время на месте работают правоохранительные органы, которые обследуют территорию аэропорта.

Напомним, 31 января полицейские задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который заявил, что у него с собой взрывное устройство. 

Ранее мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета в Домодедово.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Боррель собрался «проиллюстрировать» РФ «панораму последствий» нападения на Украину

17.08 / Киев впервые в истории отозвал посла из Белоруссии

04.09 / Мнения: Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

19.08 / В Санкт-Петербурге стартовали онлайн-продажи электромобиля Audi e-tron

26.04 / ВКС РФ успешно испытали новую ракету системы ПРО

14.09 / Американец обстрелял прохожих из автомобиля

26.01 / В минобороны Болгарии заявили, что не не будут воевать на Украине

04.09 / В Раде предрекли энергетическую катастрофу на Украине

15.12 / В Госдуме отреагировали на идею заменить ЕГЭ на портфолио

24.07 / Исследователи оцифровали более 140 тысяч засекреченных документов времен оккупации Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика