Неизвестный сообщил о минировании терминала и четырех самолетов в Шереметьево
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В аэропорт Шереметьево пришло анонимное сообщение с угрозами взрыва. Неизвестный сообщил о том, что заминирован терминал «В», а также четыре рейса», – передает ТАСС слова источника.
Уточняется, что в настоящее время на месте работают правоохранительные органы, которые обследуют территорию аэропорта.
Напомним, 31 января полицейские задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который заявил, что у него с собой взрывное устройство.
Ранее мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета в Домодедово.
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