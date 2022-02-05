 

В Киеве зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

05.02.2022, 17:44, Новости дня
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За сутки в Киеве подтвердили 3173 случая коронавируса, умерло 11 человек.

Также 4 февраля в столице 79 человек госпитализировали с COVID-19, а 253 – с подозрением на коронавирусную инфекцию и пнекмонией.

Выздоровело за сутки 915 человек.

https://www.facebook.com/merkieva/posts/490893865739850

В столице впервые подтвердили более 3 тыс. случаев коронавируса. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне (2869 случаев).

Всего в Киеве зафиксировали почти 388 случаев COVID-19, умерло 8569 человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 февраля в Украине подтвердили 4,3 млн случаев коронавируса, умерло 101,2 тыс. человек.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

По информации Ляшко на 3 февраля, в больницах сейчас находится с COVID-19 почти 27 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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