 

В Запорожской области мужчина облил пивом заммэра и сорвал совещание – полиция

05.02.2022, 17:44, Новости дня
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“В полицию поступило сообщение от заместителя городского головы Гуляйпольской объединенной территориальной громады о том, что около 11.30 часов неизвестный мужчина зашел в его кабинет, сорвал совещание и выражаясь нецензурной бранью, облил его пивом из бутылки”, – говорится в пресс-релизе.

Следователи выяснили, что в помещении исполнительного комитета проходило рабочее совещание.

“Неожиданно в кабинет вошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя грубо, а также угрожал применить физическую силу в отношении руководителя общины. Держа в руках стеклянную бутылку с алкогольным напитком, он облил заявителя, его рабочее место, оргтехнику и документы”, – рассказали в полиции. 

Фото: zp.npu.gov.ua

По данным следствия, правонарушителем оказался ранее осужденный за самовольный уход из воинской части 49-летний житель Гуляйполя.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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