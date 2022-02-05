В РФ отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19

Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Пункт 3.8 признать утратившим силу», – говорится в документе.

Ранее пункт предписывал лицам, контактировавшим с больными COVID-19, находиться в изоляции не менее семи календарных дней. Постановление вступает в силу в воскресенье.

Также для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих. Ранее было достаточно одного ребенка.