Захарова назвала преступлением публикации западных СМИ о «вторжении» РФ на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Радио России» назвала преступлением против планеты публикации западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

«Это уже не пропаганда, пропаганда – это когда ты отстаиваешь какую-то точку зрения. Кстати говоря, в пропаганде есть и зерно, связанное именно с продвижением своей позиции. Но это уже даже не плохая пропаганда, когда ты используешь СМИ для достижения своих целей, это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима», – передает ТАСС ее слова.

Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.

Также американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.

В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что РФ в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.