 

Блинкен разместил видеоролик в поддержку Украины

05.02.2022, 14:46, Новости дня
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“Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры едины с Украиной. В то же время мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию ситуации по дипломатическому пути. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены”, – подписал кадры Блинкен.

В видеоролике показаны представители стран-союзниц и приведены их цитаты в поддержку Украины с призывами к России о немедленной деэскалации.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Соединенные Штаты, как сообщила в конце января заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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