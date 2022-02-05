Аравийский полуостров люди заселили раньше, чем думали ученые

Немецкие ученые провели очередное исследования на месте древней стоянки Джебель Файя, расположенной на Аравийском полуострове, и обнаружили артефакты, которые позволяют уточнить период первого появления людей в данном месте.

Напомним, что Джебель Файя считается самой древней в Аравии стоянкой эпохи палеолита. Раскопки в данном месте ведутся с 2003 года. Поначалу были обнаружены доказательства, что люди жили на данной стоянке еще 130 тысяч лет назад. Затем нашли артефакты возрастом около 170 тыс. лет.

И вот недавно обнаружены артефакты возрастом уже более 200 тыс. лет. Аравийский полуостров представители науки считают единственным путем, по которому первобытные люди могли выйти из Африки на другие континенты.