 

Олимпиада 2022. Украинский фигурист получил отрицательный тест на коронавирус

05.02.2022, 14:00, Новости дня
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“Олимпиада, я возвращаюсь”, – написал Шмуратко в Stories. 

Скриншот: v4no__ / Instagram

Шмуратко пропустил “нулевой” день Олимпиады, он должен был принять участие в начавшемся командном турнире в одиночном фигурном катании, но не выступил из-за положительного теста на коронавирус, сообщает Общественное.

Одиночный турнир по фигурному катанию начинается 8 февраля с выступлений в короткой программе.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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