Журналистка “Новой газеты” покинула Россию из-за угроз Кадырова

В конце января глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram назвал “террористами” и “пособниками террористов” журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина. Он также заявил: “Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь”.

В “Новой газете” сообщили, что Милашина уехала в командировку, следуя протоколам безопасности, утвержденным редакцией.

“В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя “Новой Елены” Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что отъезд не помешает ей продолжать освещать тему прав человека в Чечне.

В комментарии “Дождю” Милашина пояснила, что считает реакцию властей Чечни “издержками” освещения нарушения прав человека в республике. Она отметила, что обвинение в ее сторону связано с тем, что журналистка с 2017 года помогает семье Янгулбаевых, и поскольку Кадыров считает эту семью террористами, в его понимании она также становится террористом и пособником террористов.

Журналистка сообщила, что на ее отъезде из РФ настаивают и главный редактор “Новой газеты”, и ее “достаточно высокопоставленные источники”, которые говорят, что угроза ее личной безопасности высока.

Контекст:

Угрозы Кадырова связаны с освещением журналистами ситуации с семьей чеченского судьи в отставке Сайди Янгулбаева.

Вражда Кадырова с Янгулбаевыми началась в 2015 году, когда Сайди Янгулбаева, на тот момент еще судью Верховного суда Чечни, и его двоих сыновей похитили и отвезли в резиденцию главы республики, где подвергли пыткам, рассказывал “Медиазоне” младший сын Ибрагим Янгулбаев. Это произошло из-за критических постов младшего сына судьи в соцсетях в адрес чеченских властей. Сайди Янгулбаев в разговоре с Znak.com подтвердил рассказ сына о похищении.

Сайди Янгулбаев был вынужден уйти в отставку с должности судьи Верховного суда Чечни. В 2017 году Янгулбаевы уехали из республики и поселились в Нижнем Новгороде.

Вечером 20 января 2022 года чеченские полицейские приехали в Нижний Новгород и силой забрали с собой жену бывшего судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву. Об этом стало известно от “Комитета против пыток”, в котором раньше работал старший сын судьи Абубакар Янгулбаев. При этом силовики не взяли ее лекарства – у нее диагностирован диабет. Женщину увезли на допрос в Грозный как свидетельницу по делу о мошенничестве, а позднее возбудили уголовное дело уже против нее из-за “нападения на полицейского” и отправили в СИЗО, где она оставалась на 4 февраля.

22 января Кадыров заявил, что “каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях” и “эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей”.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев рассказывал, что в Чечне похитили около сорока его родственников. О пропаже родственников и угрозах сообщали и другие чеченские оппозиционеры, живущие за границей.

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