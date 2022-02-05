Белоруссия ограничила вывоз лука, капусты и яблок

Правительство Белоруссии ввело лицензирование вывоза лука, капусты и яблок, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на соответствующее постановление Совета министров.

Так, вывоз лука, белокочанной капусты и яблок вне зависимости от страны происхождения за пределы республики осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами. Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений сможет выдавать фитосанитарные сертификаты на указанные товары только при наличии разовой лицензии, пишет ТАСС.

При этом уточняется, что лицензирование не будет распространяться на вывоз продукции в страны Евразийского экономического союза, а также в другие государства для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства. Кроме того, действие документа не распространяется на транзитные товары. Постановление будет действовать в течение трех месяцев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.

Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».