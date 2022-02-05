 

Следователи начали проверку после падения наледи на ребенка в Подмосковье

05.02.2022, 11:16, Новости дня
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Следователи начали проверку по факту падения наледи на голову ребенку в подмосковных Химках, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

«По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК РФ по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», – сообщила Врадий.

Мужчина и ребенок, находившийся в коляске во время падения наледи в Химках, не пострадали, сообщили позже в пресс-службе правительства Московской области, передает РИА «Новости».

«Мужчина не пострадал, ребёнок 2020 года рождения, находившийся в коляске, был доставлен в Люберецкую больницу и обследован. Травм, гематом или ссадин врачами обнаружено не было. От госпитализации родители отказались», – добавили в ведомстве.

В то же время телеканал РЕН ТВ сообщает, что 4 февраля, в правоохранительные органы Химок поступило сообщение о госпитализации годовалого ребенка с ушибом головы. Якобы черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины мальчик получил из-за падения на него наледи с крыши 25-го этажа жилого дома. 

В пресс-службе правительства позже добавили, что дом был обследован. Он имеет плоскую кровлю, что исключает образование сосулек, также не было наледи на балконах и кондиционерах. Было только незначительное количество снега на козырьке входной группы клиники. 



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