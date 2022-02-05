 

В Австралии представили уникальное устройство для выявления коронавируса в воздухе

05.02.2022, 7:26, Новости дня
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Компания Examine Holdings из Австралии представила устройство, легко обнаруживающее коронавирус в воздухе, который выдыхает человек. Внешне оно очень напоминает портативный алкотестер.

В целом, там нет ничего сложного. Просто тест нужно было соединить с уже существующим устройством.

Человеку достаточно сделать выдох, и через несколько секунд тестер сообщает, присутствуют ли бактерии в выдыхаемом воздухе. Кроме прочего, данное устройство генерирует уникальный QR-код, который может использоваться как документальное подтверждение пройденного теста. Разработчики полагают, что их устройство поможет справиться с ограничениями на передвижения людей, с которыми мы сталкиваемся уже третий год.



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