Назван самый ожидаемый смартфон 2022 года

Как утверждают эксперты, смартфоны iPhone 14 являются на сегодня самыми ожидаемыми на мировом рынке в 2022 году. Причем, речь идет не о какой-то конкретной версии, а о целой линейки, которую «Яблочная» компания намерена представить осенью строго по установленному графику обновления.

Кроме того, пользователи ожидают выхода новых смартфонов под маркой Samsung, который уже много лет подряд считается самым главным конкурентом для американского Apple.

По время исследования аналитики изучали количество упоминаний в сети о будущих устройствах. У iPhone 14 их оказалось более 1,1 млн, а у Samsung Galaxy S22 Ultra – всего лишь 518 тысяч. Однако это второй результат, уточняют эксперты.