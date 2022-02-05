 

В компании Dell представили мониторы на матрице LG IPS Black

05.02.2022, 3:06, Новости дня
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Эксперты отмечают, что матрицы IPS Black относятся к новому типу устройств. Именно они легли в основу конструкции монитора, выпущенного под брендом компании Dell.

Одно из преимуществ матриц, поставки которых обеспечивает LG, является высокая контрастность изображения. Речь идет о показателе 2000:1, тогда как обычные аналоги, предлагаемые сегодня лучшими производителями, обеспечивают только 1000:1. Впервые такие матрицы были показаны во время недавно прошедшей выставки CES 2022. Таким образом, компания Dell стала первой, кто запустил мониторы с данными матрицами в массовое производство.

В частности, экранная панель с размером по диагонали стоит 780 американских долларов, в 32-дюймовая – 1150 «зеленых».



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