В компании Dell представили мониторы на матрице LG IPS Black

Эксперты отмечают, что матрицы IPS Black относятся к новому типу устройств. Именно они легли в основу конструкции монитора, выпущенного под брендом компании Dell.

Одно из преимуществ матриц, поставки которых обеспечивает LG, является высокая контрастность изображения. Речь идет о показателе 2000:1, тогда как обычные аналоги, предлагаемые сегодня лучшими производителями, обеспечивают только 1000:1. Впервые такие матрицы были показаны во время недавно прошедшей выставки CES 2022. Таким образом, компания Dell стала первой, кто запустил мониторы с данными матрицами в массовое производство.

В частности, экранная панель с размером по диагонали стоит 780 американских долларов, в 32-дюймовая – 1150 «зеленых».