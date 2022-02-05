Депутаты поддержали российских спортсменов на Олимпиаде

Депутаты Госдумы поддержали российских олимпийцев, которым предстоит выступать на Олимпийских играх в Пекине, эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) оценили это как близость к людям и неравнодушие.

Эксперты ЭИСИ отметили, что эти качества проявились у депутатах в словах поддержки и мотивации сборной России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я искренне болею за наших, они всю жизнь впахивали ради победы на прошедших соревнованиях. Уверен, что они сделают для победы в Пекине все возможное и невозможное», – написал замглавы думского комитета по развитию гражданского общества Олег Леонов.

Обращение к российским олимпийцам опубликовал и председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. «Нашу сборную в этом году представляют 212 спортсменов. Каждому из них я хочу пожелать удачи, победы и сказать: мы восхищаемся вами. Мы болеем за вас. С флагом или без, вы представляете нашу страну. Мы гордимся вами», – заключил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова подчеркнула, что российская сборная как никогда нуждается в поддержке, и пожелала ребятам силы духа, мужества и спортивного везения. «Хотя мы далеко от Пекина, наша сборная точно почувствует победную энергию всех жителей страны», – резюмировала депутат.

«От себя лично желаю успехов всей команде российских спортсменов, РФ – страна спорта больших достижений, и мы из года в год занимаем лидирующие позиции в мировых состязаниях. Уверен, эта Олимпиада не станет исключением, и домой наши атлеты вернутся с медалями», – написал член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов.

Заместитель председателя Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала подписчикам, что в олимпийских соревнованиях по лыжным гонкам примет участие спортсмен из Мордовии Артем Мальцев. «Артем – воспитанник комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии. В Пекине у него олимпийский дебют, держу кулачки за него и наших спортсменов, представляющих Россию во всех видах спорта. Желаю им удачи и верю в победу», – поделилась депутат.

Спортсменов из региона своего избрания поддержал член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Максим Иванов. «Здесь у нас в Хабаровском крае мы с особым вниманием будем следить за выступлением мужской и женской хоккейных сборных, где выступают наши земляки Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Екатерина Добродеева», – рассказал он.

Удачи российской сборной пожелал заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев. Он поделился с подписчиками интересным фактом: в Кемеровской области, в небольшом городе Таштаголе, воспитывают будущих чемпионов. «Сразу три таштагольских сноубордиста Игорь Слуев, Наталья Соболева и Кристина Пауль едут на Олимпиаду в Пекин. Игорю и Кристине всего по 23 года, Наталье – 26 лет, а они уже прошли большой путь, чтобы сегодня представлять нашу страну. Уверен, что в нашей сборной много таких молодых и целеустремленных спортсменов», – отметил депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева отметила, что будет болеть за «всех наших дорогих олимпийцев». «Но я лично отдаю свое сердце самой юной участнице сборной – пятнадцатилетней фигуристке Камиле Валиевой», – отметила парлментарий.

Поддержала российских олимпийцев также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Российские спортсмены готовы к борьбе, и им очень нужна наша поддержка. Наши спортсмены выступают в Пекине снова без гимна и государственной символики. Но они знают, что дома мы все болеем за них и держим кулачки», – написала она.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева призвала своих подписчиков написать спортсменам из Свердловской области слова поддержки, отметив аккаунты олимпийцев в своем посте.

Напомним, что мониторинг деятельности депутатов – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом РФ Владимиром Путиным.