Названа причина «пропажи» 68 автомобилей Верховного суда Украины в Киеве

Руководитель аппарата Верховного суда Украины Ольга Булка сообщила, что 68 автомобилей ведомства были планово перемещены на другую стоянку во исполнение предписания Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в связи с требованиями пожарной безопасности.

«Машины [со стоянки] Верховного суда не воровали. 68 автомобилей были планово перемещены на другую стоянку Верховного суда во исполнение предписания ГСЧС Украины (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям) в связи с пожарной опасностью, они закрывали проезд машин пожарной безопасности в здания Верховного суда. До перемещения каждая машина была опломбирована», – приводит слова руководителя аппарата Верховного суда Украины ТАСС.

Она сообщила, что страница в соцсети Facebook, на которой было опубликовано уведомление об исчезновении автомобилей, не является официальной страницей Верховного суда Украины. По словам Ольги Булки, эту страницу после реформы Верховного суда создали в знак протеста судьи, которые не прошли переаттестацию, и она не является официальным источником информации.

Накануне появилась информация, что с парковки в Киеве пропали 68 автомобилей Верховного суда Украины, стоимость около 445 тыс. долларов. По факту пропажи Верховный суд Украины обратился в Национальную полицию.