Рябошапка о назначении главы САП: У Зеленского, наверное, есть другие риски, которое для него больше, нежели просто обмануть Байдена

Такое мнение 4 февраля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” выразил генеральный прокурор Украины (в 2019–2020 годах) Руслан Рябошапка.

“У президента, видимо, есть другие риски, которые для него значительно больше, чем просто обмануть президента самой мощной страны в мире и президента страны, которая является нашим стратегическим партнером. Президента страны, фактически организовавшей международный альянс в защиту нашей страны, перед лицом одной из наибольших угроз для существования нашего государства”, – сказал Рябошапка.

По его мнению, дела “ПриватБанка” “являются тем сигналом, почему не назначается главный антикоррупционный прокурор”.

“Те, кто может быть наказан за хищение денег вкладчиков “ПриватБанка”, они влияют на нашего президента, и президент поэтому всяческим способом делает все для того, чтобы не был назначен антикоррупционный прокурор”, – отметил Рябошапка.

Его слова в эфире передачи “перевел” нардеп от “Евросолидарности” Алексей Гончаренко.

“Зеленский больше боится [украинского бизнесмена Игоря] Коломойского, чем Байдена и украинское общество. И потому прокурор САП не назначается”, – подчеркнул парламентарий.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны из-за “подконтрольных Банковой членов комиссии”, сообщал глава общественной организации “Центр противодействия коррупции” Виталий Шабунин. В конкурсе на должность главы САП происходят “неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи”, а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и “утвердить свой выбор”, в январе с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании 24 декабря утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой. 3 февраля 2022 года комиссия третий раз не смогла утвердить результаты конкурса из-за отсутствия кворума.

Глава комиссии Екатерина Коваль говорила 12 января, что комиссия не утверждает результаты отбора, так как ждет ответа из Офиса генерального прокурора (ОГП) на письмо о соответствии победителей конкурса требованиям законов “Об очищении власти”, “О предотвращении коррупции” и относительно получения ими допуска к гостайне.

“Украинской правде” в ОГП сообщили 28 января, что не проводят такой проверки относительно кандидатов на должности в САП.

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