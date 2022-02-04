CNN – большая яхта, старый мост и много денег — нидерландцы поспорили о прихотях Безоса

Компания в Роттердаме строит новую яхту для американского миллиардера Джеффа Безоса, однако судно оказалось настолько большим, что не сможет пройти через местный исторический мост, передаёт CNN. Предприятие и Безос предложили за свои деньги разобрать достопримечательность и установить обратно, однако некоторые местные жители считают, что такая прихоть «ни в какие ворота не лезет».

Насколько большая новая яхта Джеффа Безоса? Как выяснилось, слишком большая, чтобы пройти под историческим мостом в Нидерландах. Вероятно, конструкцию даже придётся частично разобрать — и речь идёт о мосте, а не о яхте, чтобы освободить проход для роскошного судна основателя Amazon.

С нами на связи в прямом эфире корреспондент CNN Иса Соарес, она расскажет подробности этой истории. Что ж, Иса, большая яхта, старый мост и много денег…

ИСА СОАРЕС, корреспондент CNN: Да уж, не самое удачное сочетание, неправда ли? Доброе утро, дамы. Проблемы первого мира, пока мы тут попиваем свой посредственный утренний кофе.

Итак, что нам известно. Это новая, весьма роскошная и большая яхта, которая сейчас строится для Джеффа Безоса в Роттердаме. Насколько нам известно, строительство практически завершено, но передать яхту Безосу, её владельцу, не так просто, как воспользоваться доставкой Amazon. Для этого, как Кристин только что уже упомянула, потребуется убрать с дороги исторический мост в Роттердаме.

У меня здесь есть техническое описание этой парусной яхты: её длина составляет 417 футов (≈127 метров), а высота — 130 футов (≈ 40 метров). Но чтобы судно попало в океан, оно должно пройти через Роттердам, в том числе и через стальной мост (Конингсхавен. — ИноТВ), также известный как Де Хеф. Для тех, кто сейчас пытается себе это представить, поясню: центральный пролёт моста поднимается, но этого, по всей видимости, недостаточно, чтобы через него прошла яхта со своими тремя огромными мачтами.

Компания, которая занимается постройкой судна, попросила власти города разобрать мост. Если предложение будет одобрено, как заверили компания и сам Джефф Безос, они покроют стоимость демонтажа, а затем и повторной сборки моста.

Тем не менее, как нетрудно предположить, инициатива вызвала очень бурную реакцию. Некоторые в Роттердаме видят ценность в этом предприятии. Администрация города заявила, что это важный проект, поскольку он обеспечит рабочие места и поможет развитию судостроительного сектора. Однако другие убеждены, что Роттердаму не следует потакать прихотям одного из богатейших людей мира.

Взгляните на этот твит одного местного политика: «Этот человек заработал своё состояние, сокращая штат сотрудников и уклоняясь от налогов и законных норм, и теперь ещё нам надо ради него разобрать наш прекрасный исторический памятник? Это уже ни в какие ворота не лезет!» Браво ему за забавную игру слов!

Одна группа в Facebook даже планирует устроить акцию протеста. В последний раз, когда я смотрела их страницу, там было 2 тысячи человек. В знак протеста они намереваются забросать яхту тухлыми яйцами, когда она будет проходить через мост.

Новость, конечно же, оживлённо обсуждают и пользователи Twitter. Так, у себя в посте член палаты представителей США Адам Шифф отметил: «Если Джефф Безос может заплатить за демонтаж моста в Нидерландах, чтобы через него прошла его суперъяхта, значит, у его компании не должно быть проблем с оплатой своих изрядных налогов, чтобы и мы здесь, в Америке, могли строить мосты». Подколол.

Кристин, Лора, у меня всё.

Дата выхода в эфир 04 февраля 2022 года.