С парковки в Киеве пропали 68 автомобилей Верховного суда Украины

Верховный суд Украины сообщил о пропаже с парковочной площадки ведомства 68 автомобилей на сумму более 12,5 млн гривен (445 тыс. долларов).

«В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Филиппа Орлика, 4, 4А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12523569 гривен, которые принадлежали Верховному суду Украины», – приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.

По факту пропажи Верховный суд Украины обратился в Национальную полицию.

Напомним, в понедельник во Франции признали неконкурентоспособность экономики Украины, одной из причин которой является коррупция. Отметим, борьба с коррупцией стала одним из требований ЕК для выделения Киеву очередного транша финансовой помощи.