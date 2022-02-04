 

Франция ужесточила правила въезда для украинцев

04.02.2022, 22:24, Новости дня
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Начиная с 1 февраля для въезда на территорию Франции граждане Украины должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и отрицательном результате антигенного теста или ПЦР-теста.

При этом сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней инъекции вакцины не прошло девять месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna.

Как и прежде, в случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить документальные подтверждения цели поездки во Францию, отрицательный результат антигенного или ПЦР-теста и соблюдать семидневную самоизоляцию.

https://www.facebook.com/ConsulUkraineenFrance/posts/127986163055927

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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