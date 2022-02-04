Найем: Украинские перевозчики получили почти полную либерализацию автомобильных перевозок с Турцией. Это яркий пример для других наших партнеров
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Вы уже знаете, что вчера Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли.
Наши страны вели переговоры о подписании соглашения почти 15(!) лет. И большая часть текста сделки касается транспортных вопросов.
Итак, о чем мы договорились.
Первое и самое важное. Наши страны никак не будут ограничивать количество поездок автомобильным транспортом друг для друга. Никакими мерами. Ни в коем случае. В том числе для пустых и транзитных перевозок. Единственный вид перевозок, которые и дальше будут регулироваться квотами – это перевозки в/из третьих стран.
Второе и не менее важное. Между Украиной отменена разрешительная система и международные перевозки. В частности, при выполнении двусторонних перевозок, включая пустой въезд.
По факту для украинских перевозчиков комбинация этих двух пунктов является почти полной либерализацией автомобильных перевозок с Турцией.
Это очень яркий пример для других наших торговых партнеров. Польша. Румынии. Словакия. Венгрии.
И, конечно, я очень надеюсь, что следующим шагом будет соглашение о либерализации транзита между Украиной и странами ЕС, ведь сухопутный путь в Турецкую Республику проходит через две страны – участницы Европейского союза.
Команда Министерства инфраструктуры искренне благодарна нашим коллегам из Министерства экономики, совместно с которыми нам удалось достичь компромисса с нашими партнерами и защитить интересы украинских перевозчиков.
Хороших вам выходных.
Источник: Mustafa Nayyem / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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