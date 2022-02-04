Euronews – ВОЗ призывает Европу взять пандемию под контроль за счёт вакцинации

Хотя показатели заболеваемости COVID-19 ежедневно продолжают ставить антирекорды, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что у Европы появилась уникальная возможность с приходом весны взять пандемию под контроль. Как заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, этому способствует достигнутый в европейских странах высокий уровень вакцинации и естественного иммунитета, передаёт Euronews.

У Европы появился уникальный шанс взять под контроль распространение пандемии в условиях рекордного роста заболеваемости. Так считает директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его словам, этому способствует наступление весны, а также высокий уровень вакцинации и естественного иммунитета.

ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского бюро ВОЗ: Мы оказались в ситуации, с которой ещё не не сталкивались за время нынешней пандемии. Появилась возможность для длительной передышки. Есть надежда на гораздо более высокий уровень защиты населения от новой волны распространения инфекции, даже если появится ещё более вирулентный штамм. Этот период повышенной защиты следует рассматривать как «перемирие», которое могло бы принести нам прочный «мир» — при условии, что мы будем укреплять и поддерживать иммунитет, продолжая вакцинацию и распространение бустерных доз.

По данным ВОЗ, за прошлую неделю в Европе зарегистрировано 12 миллионов новых случаев заражения коронавирусом — это максимум с начала пандемии. При этом число госпитализированных растёт медленнее, а показатели смертности стабилизируются.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.