 

В оперштабе рассказали о ситуации с коронавирусом в России

04.02.2022, 16:24, Новости дня
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В 33 регионах РФ за неделю осложнилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, в четырех регионах отмечается улучшение, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Согласно комплексной оценке тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф улучшение ситуации по COVID-19 за неделю наблюдается в четырех регионах России. Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю в 33 регионах России», – передает ТАСС сообщение штаба.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также сообщила, что уровень коллективного иммунитета в РФ за неделю снизился с 64,4% до 64,1%.

«По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516 раз, вакцинация полного цикла – 80 446 704 раз. Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 64,1%», – уточнила она.

Голикова добавила, что в шести регионах уровень коллективного иммунитета превышает 80%. «Это Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%)», – подчеркнула она.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в столице за минувшую неделю выросло на 40%, а всего новых случаев – на 70%.



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