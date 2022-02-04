 

Meta потеряет 10 миллиардов долларов из-за политики конфиденциальности iOS

04.02.2022, 15:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Марка Цукерберга Meta опубликовала заявление о том, что из-за политики конфиденциальности Apple, применяемой в операционной системе iOS, они потеряют примерно 10 миллиардов американских долларов.

Именно в такую гигантскую сумму Facebook оценивает убытки из-за ограничений в сфере таргетирования рекламы только в 2022 году.

Напомним, что другая американская компания, Apple, ранее сообщила о том, что с выходом новой версии операционной системы iOS 14.5, используемой в современных мобильных устройствах, будут внедрены новые правила конфиденциальности, которые не позволят вести сбор личных данных о пользователях сети. Однако именно эта информация интересует рекламодателей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / “Даже Лена уже не может”. Богдан рассказал, кто может сказать “нет” Зеленскому

05.01 / Для iPhone создадут зарядные устройства на основе нитрида галлия

29.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

07.06 / Эксперт: «Хитрожопый» Кравчук настойчиво провоцирует Лукашенко

05.03 / Степанов анонсировал запуск в Украине “воздушной скорой”

29.09 / Мать курсанта, выжившего во время крушения Ан-26Ш, сообщила, что сын пошел на поправку

31.10 / Байден обсудил с Меркель и Шольцем реализацию заявления о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности

22.12 / Таран: Киев провалил обещанное американцам реформирование СБУ и избрание главы САП. Стоит ли теперь надеяться на оружие, средства, кредиты от США?

09.11 / Эрдоган объявил о планах строительства двух новых АЭС в Турции

21.02 / Лунная миссия Artemis может не состояться в 2024 году из-за нехватки финансирования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика