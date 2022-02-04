Meta потеряет 10 миллиардов долларов из-за политики конфиденциальности iOS

Компания Марка Цукерберга Meta опубликовала заявление о том, что из-за политики конфиденциальности Apple, применяемой в операционной системе iOS, они потеряют примерно 10 миллиардов американских долларов.

Именно в такую гигантскую сумму Facebook оценивает убытки из-за ограничений в сфере таргетирования рекламы только в 2022 году.

Напомним, что другая американская компания, Apple, ранее сообщила о том, что с выходом новой версии операционной системы iOS 14.5, используемой в современных мобильных устройствах, будут внедрены новые правила конфиденциальности, которые не позволят вести сбор личных данных о пользователях сети. Однако именно эта информация интересует рекламодателей.