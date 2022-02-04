 

“Мне стыдно за позорную позицию грузинских властей”. Саакашвили из зала суда обратился к украинцам и пообещал общую победу

04.02.2022, 15:40, Новости дня
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На заседании будут изучены доказательства стороны обвинения. В частности, прокуратура представит в суде нескольких свидетелей, пишет издание.

У здания суда собрались сторонники Саакашвили, а также члены основанной им партии “Единое национальное движение”, сообщают “Новости – Грузия”.

На заседание суда Михаил Саакашвили пришел в футболке с надписью “За волю України!”. Соответствующее фото было опубликовано на его странице Facebook.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/479018660260403

Из зала суда политик обратился к украинцам с речью, в которой сказал о полной поддержке Украины на фоне вероятного вторжения России в Украину.

Саакашвили обвинил власти Грузии в нереагировании на агрессию РФ.

“Я хочу поприветствовать сейчас своих соотечественников в Украине. Я страдаю от того, что не могу быть сейчас с вами в это тяжелое время. Мне стыдно за позорную позицию грузинских властей, которые испугались так, что не смогли даже вписать слово “агрессор” в свою резолюцию, за премьер-министра, который соврал, что заболел COVID-19, чтобы не ехать в Киев. Но вы должны знать, что народ Грузии на вашей стороне, я с вами и победа будет на нашей стороне. Я верю в народ Украины и в нашу общую победу!”, – сказал политик.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/618331989274059/

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – “для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации”. 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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