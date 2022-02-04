 

В Лондоне выразили уверенность в желании РФ найти повод для нападения на Украину

04.02.2022, 15:35, Новости дня
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Руководство Великобритании имеет высокую степень уверенности в том, что РФ якобы ищет предлог для вторжения на Украину, сообщил представитель канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона.

«Я не могу комментировать конкретные разведданные, однако у нас есть высокая степень уверенности в том, что РФ планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину», – приводит слова представителя Даунинг-стрит агентство Reuters, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон выразил президенту РФ Владимиру Путину озабоченность ситуацией вокруг Украины. В ходе телефонного разговора британский политик отметил, что глубоко озабочен ситуацией на украинской границе и «деятельностью России». Также Джонсон напомнил, что, согласно политике открытых дверей НАТО, европейские страны могут стремиться к членству в альянсе. 



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