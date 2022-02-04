Вести – министр пожаловался на Германию — так и не прислала обещанные каски

Министр обороны Украины Алексей Резников раскритиковал Германию за то, что она блокирует снабжение Киева оружием другими странами. Как пишут «Вести», Резников также пожаловался, что, кроме публичного заявления министра обороны Германии о том, что они готовы предоставить Украине 5 тыс. армейских касок, никакого письменного подтверждения этого Украина пока не получила.



AP

Германия должна отказаться от практики блокирования снабжения Украины оружием другими странами, считает глава Минобороны Украины Алексей Резников. Как пишут «Вести», в качестве примера он привёл Эстонию, которой правительство Германии запретило передавать на Украину пушки производства ГДР.

«Правительство Германии отказывает правительству Эстонии дать нам разрешение на получение этих орудий. Как вы знаете, правительство Германии продолжает блокировать приобретение нами летального оружия через агентство NSPA», — рассказал министр.

По его словам, по состоянию на 3 февраля, кроме публичного заявления министра обороны Германии на заседании правительства о том, что они готовы предоставить Украине 5 тыс. шлемов, никакого письменного подтверждения этого Украина пока не получила.

«Я непосредственно общаюсь с послом Германии на Украине госпожой Анкой Фельдгузен. Но ещё раз повторяю: письменно ни одного документа, в котором правительство Германии засвидетельствовало, что даже те шлемы они нам передадут, мы официально ещё не получили. Госпожа посол говорит, что такой документ готовится и он должен быть направлен. Так что мы — в режиме ожидания. И как только это произойдёт — обязательно сообщим», — заявил Резников.

Поэтому, когда мы обращаемся публично к правительству Германии, мы просим прежде всего: не блокируйте, пожалуйста, возможность нам защищаться. Имеется в виду именно это, подчеркнул глава Минобороны.

Резников отметил, что сейчас Украина активно получает как оружие, так и нелетальное военное снаряжение от Соединённых Штатов, Великобритании, Канады, Дании, Польши, Чехии и других стран.

«Мы или получаем денежную помощь, или непосредственно вооружения, системы защиты», — рассказал Резников.

Как напоминает издание, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что их страна готова передать Украине 5 тыс. военных касок. Это заявление прозвучало после нескольких отказов в вооружении, причём, отчаявшись получить его, Украина попросила у Германии «срочно 100 тысяч касок и защитных жилетов для добровольцев».