Смартфон Sony Xperia Pro признали переоцененным на старте продаж

По словам экспертов, компания Sony несколько переоценила свои возможности, когда определяла рекомендованную розничную цену для своего смартфона Xperia Pro. Две с половиной тысячи долларов – это было уже слишком.

Однако производитель, похоже, решил исправить ошибку. По крайней мере, в интернет-магазине Amazon данный гаджет найден по цене на 500 долларов ниже от первоначальной. Но вряд ли это решит проблему, говорят эксперты.

Чем больше снизит цену производитель, тем больше признает свою ошибку. Многие, наверное, воспримут новые скидки как признания того, что смартфон не так уж хорош, как его показывают в рекламе. Тогда ситуация с продажами станет еще хуже, говорят эксперты. Хотя, оставлять цену на прежнем уровне также невозможно.