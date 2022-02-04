 

Умер сценарист «Человека с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов

04.02.2022, 14:50, Новости дня
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Сценарист Эдуард Акопов скончался в Лос-Анджелесе на 77-м году жизни в результате инфаркта, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Советский и российский драматург Эдуард Акопов, который написал сценарии к фильмам «Будьте моим мужем» (1981) и «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), умер в возрасте 76 лет, передает ТАСС сообщение союза кинематографистов.

По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Эдуард Акопов родился 24 июня 1945 года в Баку. Он окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), после чего работал инженером на местных заводах, начал публиковать свои рассказы. Позднее Акопов учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве. Его имя указано в титрах таких известных картин, как «Сдается квартира с ребенком» (1978), «Будьте моим мужем» (1981), «Воскресный папа» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Парк советского периода» (2006)  и других.



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