Макрон на следующей неделе посетит Москву, а после совершит визит в Киев

На следующий день, 8 февраля Макрон совершит визит в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. С двумя лидерами президент Франции обсудит ситуацию вокруг Украины.

Макрон заявил, что назвал приоритетным поиск пути к деэскалации напряженности вокруг Украины.

Президент Франции и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 2 февраля подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудили координацию действий против России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

Зеленский и Макрон 3 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали совместные шаги “по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия”. Об этом сообщил президент Украины.

Кремль также сообщил, что 3 февраля Макрон поговорил по телейфону с Путиным.

“Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации”, – отметили в пресс-службе президента России.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

После этого в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину “неизбежным”.

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