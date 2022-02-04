“Классно с такими маленькими жить. И лифон не нужен”. Бузова снялась без бюстгальтера

“Приехать в Африку и не съездить на сафари – для меня это просто невозможно! Причем в прошлом году я ездила несколько раз, и даже удалось увидеть “большую пятерку”: буйвола, льва, носорога, слона, леопарда”, – рассказала она.

Певица отметила, что живет по принципу: каждый раз – как в первый раз.

“Поэтому всегда радуюсь любому прекрасному событию, виду и, в данном случае, увиденному животному”, – отметила она.

Певица предстала в топе, под который не стала надевать бюстгальтер.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

“Классно с такими маленькими жить. И лифон не нужен”, – заявила подписчица nata_pishnaya

Контекст:

Певица сейчас находится на съемках реалити-шоу “Звезды в Африке 2” российского канала ТНТ.

Бузова стала известна после участия в реалити-шоу “Дом-2” на российском телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.

Бузова состояла в отношениях с Dava (Давидом Манукяном) с августа 2019 года. 8 января 2021 года российские СМИ сообщили о тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах, но пара от комментариев события воздержалась.

22 января Бузова заявила, что рассталась с певцом Dava. Певица обвинила экс-бойфренда в изменах и физическом насилии.

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