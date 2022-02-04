“У нас есть тенденция, что все идеально. Как будто бы”. Зарицкая прокомментировала конфликт между экс-участницами “НеАнгелов”

Зарицкая отметила, что Каминская является ее подругой, а Виктория – нет.

“Абсолютно классная история. Мне не хватает конфликтов в украинском шоу-бизнесе. За этим интересно наблюдать. У нас есть такая тенденция, что в украинском шоу-бизнесе все идеально. Как будто бы. Все дружат, классные. А конфликтов не хватает – людям интересно за этим наблюдать, чтобы знать, что звезды неидеальные, звезды тоже ссорятся”.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.

Каминская отказалась комментировать это заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была на последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что “беременность – не болезнь”.

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