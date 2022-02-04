 

НАТО предоставит странам-аспирантам пакет усиленных мер

04.02.2022, 11:08, Новости дня
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НАТО работает над пакетом мер для усиления сотрудничества со странами-аспирантами, сообщил спецпредставитель генсека Североатлантического альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью Общественному ТВ Грузии – «Первому Каналу» он сообщил, что в контексте политики открытых дверей, проводимой НАТО, «идет работа над пакетом усиленных мер», но не уточнил, что это значит конкретно.

По его словам, эта работа отвечает желаниям стран, которые хотят развивать сотрудничество с НАТО.

Хавьер Коломина напомнил, что примеры Черногории и Северной Македонии подтверждают приверженность НАТО политике открытых дверей.

При этом он выразил обеспокоенность нынешним темпом реформ в Грузии и призвал его повысить.

Спецпред также заявил, что Североатлантический альянс на переговорах с Россией призвал вывести военных из Грузии, Украины и Молдовы.

«Об этих странах мы говорим на всех переговорах с Россией», – отметил дипломат.

По его словам, «присутствие российских военных на территориях этих стран не остановит их вхождения в НАТО, если это решат сами данные государства и союзники в НАТО».

Под странами-аспирантами понимаются Грузия и Украина, которым было обещано членство в НАТО в 2008 году без указания конкретных сроков вступления.

Кроме Грузии и Украины, страной-аспирантом НАТО также является Босния и Герцеговина.



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