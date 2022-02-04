 

Глава Пентагона подтвердил, что лидер ИГИЛ подорвал себя и членов своей семьи

04.02.2022, 3:06, Новости дня
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“Я безмерно горжусь силами США, которые провели операцию против Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши, лидера ИГИЛ. Во время операции он взорвал взрывное устройство, убив себя и членов своей семьи”, – сказал Остин.

Он подчеркнул, что минобороны США “серьезно относится” к обязательству избегать причинения вреда гражданскому населению в ходе операций.

“Эта операция была специально разработана и проведена таким образом, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения. Мы знаем, что аль-Курайши и другие в его резиденции непосредственно стали причиной гибели женщин и детей прошлой ночью. Но учитывая сложность этой миссии, мы рассмотрим возможность того, что наши действия также могли причинить вред невинным людям”, – сказал глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что несмотря на гибель главаря ИГИЛ, борьба с этой организацией продолжается.

Контекст:

Аль-Курайши был выбран главарем ИГИЛ в 2019 году после ликвидации американскими военными предыдущего лидера террористической организации Абу Бакра аль-Багдади.

3 февраля 2022 года президент США Джо Байден объявил о ликвидации аль-Курайши в Сирии. По словам Байдена, все американские военные благополучно вернулись с операции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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