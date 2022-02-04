WION – всё больше однопартийцев призывают вынести Джонсону вотум недоверия

Британский премьер, положение которого подорвал скандал с запрещёнными вечеринками, продолжает терять поддержку внутри своей партии. К настоящему моменту как минимум 17 депутатов-тори уже выступили с призывом вынести на голосование парламента вопрос об отстранении Бориса Джонсона от занимаемой должности, передаёт WION.

Ещё одна новость этого часа: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон активно борется за свой пост. Серия скандалов усугубила проблемы Джонсона. Обвинения вызвали общественное недовольство и побудили некоторых консервативных законодателей потребовать его отставки.

Всё больше депутатов-консерваторов присоединяются к призывам вынести Джонсону вотум недоверия. По крайней мере 17 членов парламента от тори уже подали письма о недоверии, но только семь публично подтвердили, что пошли на этот шаг. Реальное число писем может быть выше и приближаться к необходимому порогу.

Член парламента Гэри Стритер стал последним, кто выразил недоверие премьер-министру. Депутат от Юго-Западного Девона заявил: «Боль и жертвы подавляющего большинства британцев во время локдауна не могут примирить меня с отношением и действиями тех, кто работает на Даунинг-стрит». Он добавил, что подал письмо с просьбой о вотуме недоверия премьер-министру.

Ранее депутат от Тотнеса Энтони Мангналл сказал, что больше не может поддерживать премьер-министра. В число парламентариев-тори, публично заявивших, что они написали письмо, входят бывший вице-председатель партии Роджер Гейл, лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс, председатель комитета по обороне и бывший младший министр Тобиас Элвуд, Эндрю Бриджен и Питер Олдос.

Чтобы инициировать голосование по лидерству премьер-министра, к председателю партийного комитета 1922 года должны с письменной просьбой обратиться по крайней мере 54 члена парламента. Для вынесения вотума недоверия на голосование необходим запрос 54 парламентариев, но для его смещения потребуется поддержка 180 депутатов.

Во время вызванных COVID-19 карантинов в офисе и апартаментах Джонсона проводились встречи с распитием алкоголя. После расследования о вечеринках на Даунинг-стрит Джонсон принёс извинения. Изучение вопроса показало, что участники серьёзно нарушали стандарты поведения, требуемые от правительственных чиновников.

Столичная полиция опросит участников вечеринки и изучит более 300 фотографий и свыше 500 страниц документов, которые она получила от команды Сью Грей. Всем, кто будет признан виновным, включая премьер-министра, грозит штраф. Джонсон призвал своих критиков дождаться результатов полицейского расследования.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2021 года.