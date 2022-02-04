 

Путин назвал нелогичным возбуждение уголовных дел после уплаты бизнесом налоговых долгов

04.02.2022, 0:42, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что считает необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым нарушениям после того, как бизнес уже погасил задолженность.

«Я всегда исходил из того, что это самой собой разумеется, это в рамках здравого смысла: если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного нарушителя, и трудового коллектива», – прокомментировал он доклад одной из участниц, об этом информирует ТАСС.

Также он добавил, что не возбуждать дела в таких случаях выгодно для бюджета.

«Это будет стимулировать должника гасить соответствующую задолженность, это для государства в конечном итоге правильное было бы решение», – отметил Путин.

Ранее Путин оценил работу правительства по поддержке бизнеса в пандемию.



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