 

Минздрав зарегистрировал препарат от COVID на основе молнупиравира

04.02.2022, 0:42, Новости дня
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Минздрав РФ зарегистрировал противовирусный препарат «Эсперавир» на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19, российской фармацевтической компании «Промомед».

«Дата государственной регистрации – 3 февраля 2022 года. Форма выпуска-капсулы», – следует из государственного реестра Минздрава, информирует ТАСС.

Ранее Минздрав зарегистрировал препарат для лечения от коронавируса «МИР-19».



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