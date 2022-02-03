Без масок на улицах. Италия ослабляет карантинные ограничения

C 10 февраля в стране отменяется требование об обязательном ношении на улице защитных масок. С 11 февраля в Италии разрешили проводить дискотеки при условии ограниченного количества посетителей.

COVID-сертификаты итальянцев, получивших бустерную дозу вакцины от COVID-19, не будут ограничиваться сроком действия. Бустерная доза вакцины не понадобится переболевшим COVID-19 после полного курса вакцинации, у переболевших после первой дозы вакцины сертификат будет действителен в течение шести месяцев после выздоровления.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 3 февраля 2022 года, в мире подтвердили 380,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,7 млн пациентов с COVID-19. Италия находится на восьмом месте в мире по общему числу выявленных случаев COVID-19 – почти 11,1 млн. Скончались почти 147 тыс. инфицированных коронавирусом итальянцев.

Эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля 2020 года – раньше всех в Европе.

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