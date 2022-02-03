Путин заявил о либерализации въезда в страну рабочей силы

Российские власти идут по пути либерализации въезда в страну рабочей силы, но надо учитывать эпидемиологические ограничения, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России».

«Мы пойдем, уже идем по пути либерализации использования иностранной рабочей силы. По поводу въезда иностранных специалистов. Это не только в сфере металлургической промышленности, это вопрос и проблема и в других отраслях, прежде всего в стройке. Мы понимаем эти вопросы, но вынуждены действовать в рамках рекомендаций соответствующих специалистов-эпидемиологов», – приводит ТАСС ответ Путина на жалобу со сложностью въезда иностранных кадров для металлургии.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что миграционное законодательство в РФ будет меняться, принимаемые решения будут как мягкие, так и жесткие.

До этого РФ поддержала открытие центров для подготовки мигрантов в странах Центральной Азии.