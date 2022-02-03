 

СМИ назвали дату визита Шольца в Москву

03.02.2022, 20:14, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Россию 15 февраля, до этого посетит Вашингтон и Киев, сообщила газета «Зюддойче цайтунг».

Источники газеты сообщили, что основной целью поездок станет снижение напряженности вокруг Украины, передает ТАСС. Канцлер намерен активизировать дипломатические усилия в ситуации вокруг Украины, отметило издание.

По информации газеты, во вторник, 8 февраля, Шольц проведет переговоры в Берлине с президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой в рамках так называемого Веймарского треугольника.

Газета пишет, что запрет на вещание в РФ медиакомпании Deutsche Welle омрачит визит Шольца в Москву.

В кабмине ФРГ пока не подтвердили визит Шольца в Москву.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что «в ближайшее время» встретится в Москве с главой российского государства Владимиром Путиным. Шольц сообщил, что «работает активно со всеми союзниками и партнерами» в ЕС «по вопросу Украины». 

Ранее стало известно, что Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала.



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