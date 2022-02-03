Названа дата затопления МКС в Тихом океане

Представители NASA назвали дату прекращения работы Международной космической станции. По плану, движение МКС на орбите затормозят в январе 2031 года. После этого станция должна войти в атмосферу и упасть в одном из районов Тихого океана, сообщают в агентстве.

Там есть один район, где не проходят судоходные маршруты. Туда направляют все крупные космические аппараты, которые нужно убрать из ближнего космоса, поясняют эксперты.

Напомним, что ранее срок службы МКС несколько раз продлевали. Вообще-то станция уже дышит на ладан, говорят эксперты. Проблема в том, что пока никто не взялся за создание новой станции, которая могла бы ее заменить. На МКС уже возникали серьезные аварийные ситуации, в том числе была утечка воздуха.