 

Названа дата затопления МКС в Тихом океане

03.02.2022, 18:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители NASA назвали дату прекращения работы Международной космической станции. По плану, движение МКС на орбите затормозят в январе 2031 года. После этого станция должна войти в атмосферу и упасть в одном из районов Тихого океана, сообщают в агентстве.

Там есть один район, где не проходят судоходные маршруты. Туда направляют все крупные космические аппараты, которые нужно убрать из ближнего космоса, поясняют эксперты.

Напомним, что ранее срок службы МКС несколько раз продлевали. Вообще-то станция уже дышит на ладан, говорят эксперты. Проблема в том, что пока никто не взялся за создание новой станции, которая могла бы ее заменить. На МКС уже возникали серьезные аварийные ситуации, в том числе была утечка воздуха.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем кажется – Резников

02.07 / Генпрокурор США временно запретил казни на федеральном уровне

02.10 / Названы сроки активации санкций ЕС по Белоруссии

01.07 / Кабмин отложил на неделю рассмотрение законопроекта, который отменяет люстрацию представителей Компартии

26.09 / Главгосэкспертиза начала аудит проекта моста на Сахалин

15.08 / Тела трех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке туристов подняли из воды

04.07 / В Польше во время ремонта железной дороги погиб украинец

24.12 / СМИ: Турция может стать штабом НАТО в случае операции в Донбассе

04.01 / За четыре дня из Украины в Европу реэкспортировали 18,6 млн м³ газа

30.06 / Боевики открыли огонь возле Новозвановки, ранены двое украинских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика