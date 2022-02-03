 

Обнаружен еще один угрожающий Земле астероид

03.02.2022, 18:26, Новости дня
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Астрономы сообщают об обнаружении ранее неизвестного астероида трояна, получившего название 2020 XL5. По мнению ученых, он создает реальную угрозу Земле.

Небесное тело находится в точке Лагранжа L4. Его диаметр составляет около одного километра. И самое опасное, что траектория движения периодически пересекает земную орбиту.

По словам ученых, на такие небесные тела одновременно влияют гравитации Солнца и Земли. По предварительным оценкам, астероид будет оставаться на своей орбите еще в течение четырех тысяч лет, но что случится потом, предсказать пока невозможно. Как поясняют специалисты, это уже второй астероид троян, обнаруженный в непосредственной близости от нашей планеты.



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