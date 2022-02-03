В Соединенных Штатах разрабатывают переносные атомные часы

В американском оборонном ведомстве рассказали о планах создать сверхточный атомный хронометр, который можно будет легко переносить с места на место.

По словам экспертов, такие атомные часы могут на два порядка превышать точность самого идеального неатомного хронометра. Однако их еще нужно разработать, а для этого агентство DARPA ищет партнеров среди ученых.

На сегодня атомные хронометры используются как эталоны времени. Кроме того, они вмонтированы в систему глобального позиционирования GPS. Американцы хотят также поставить такие часы на службу в армию. Отклонения здесь измеряются в микрогерцах. Однако пока не совсем понятно, зачем военным такая точность. Ведь никакого прикладного значения она не имеет.